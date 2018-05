Schömberg "Einmalige Vielfalt ist Trumpf"

Schömberg (bv). An einem Sommerabend imposante Darbietungen von Kindern eines Beatclubs bestaunen, eine Betriebsführung bei einem Bäcker genießen, die neuesten Blumentrends in Augenschein nehmen, sich über Wohlfühl-Wohnen informieren und erfahren, wie ein Tischräucherofen für schmackhafte Forellen funktioniert: all dies erwartet die Besucher bei Schömbergs erster "Langer Nacht".

Mehr noch: Beantwortet werden auch die Fragen, wo regionales Gemüse aus biologischem Anbau wächst, wie ein Massivholzhaus errichtet wird oder wie sich ein Elektroauto fährt.

Des Weiteren können die Besucher im Creativ-Musik-Studio zuhören oder selbst musizieren. Spannend dürfte es in der Bücherei der katholischen Kirchengemeinde bei Flohmarkt, Kurzfilmen und Tip-Toi zum Kennenlernen zugehen. "Gute-Nacht-Geschichten" für Kinder hat sich die evangelische Kirchengemeinde sich an diesem Abend auf die Fahnen geschrieben.