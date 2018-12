Schömberg Einmalige Atmosphäre

"Wir waren immer ausverkauft", blickte Schriftführerin Ludgera Petermann bei der letzten Veranstaltung in diesem Jahr auf die zurückliegende Saison zurück. Aber der hohe Anteil an Stammgästen und Dauerkartenbesitzern macht es schwierig für Außenstehende, an Karten zu kommen. Der Verein dagegen hat eine gewisse Planungssicherheit, denn die begrenzte Anzahl von knapp 100 Plätzen erlaubt es dem Vorsitzenden Bernd Petermann nicht, den Künstlern für ihre Auftritte in der Glücksgemeinde die üblichen Gagen zu bezahlen. "Obwohl es bei uns nicht das große Geld zu verdienen gibt, kommen die Künstler gerne. Unser Trumpf ist die außergewöhnliche Atmosphäre in dem ehemaligen Schwimmbad und die gute Stimmung. Das hat sich in der Szene längst herumgesprochen", sagte der Vorsitzende.

Persönliche Betreuung

Dazu kommt die persönliche Betreuung der Künstler. Alle waren sich einig, dass es so familiär wie hier nirgends zugehe. Die Voraussetzung für diese besondere Atmos­phäre ist das intakte Vereinsleben und die Bereitschaft der Ehrenamtlichen zur Mithilfe. Denn ohne deren freiwillige Arbeitsstunden von der Programmplanung, über den Einkauf, den Aufbau und die Technik bis hin zur Bewirtung und zum Reinemachen wäre der Spielbetrieb über das Jahr hinweg nicht zu schaffen.