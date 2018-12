Schömberg Einen engeren Kontakt ermöglichen

Schömberg. Die vom Gremium beschlossene Satzung tritt am 1. Januar in Kraft. So bekommen der Jugendwart, der Kommandant der Abteilung Schömberg und derjenige der Gesamtwehr zwei gleichberechtigte Stellvertreter. Die anderen Abteilungen haben die Möglichkeit, einen oder zwei Stellvertreter zu wählen.

Zudem dürfen die Kommandanten der Gesamtwehr und der Abteilungen nicht zu Rechnungsprüfern bestellt werden. Das gilt auch für deren Stellvertreter sowie die Kassenverwalter und Ausschussmitglieder. Alles, was Jugend- und Altersfeuerwehr betrifft, ist jetzt ausführlich geregelt. Darüber hinaus bekommt die Feuerwehr Schömberg die Gelegenheit, jedes Jahr im Gemeinderat über die eigene Arbeit zu berichten. "Wir wollen eine Kommunikation auf Augenhöhe", sagte der Kommandant der Gesamtwehr, Rainer Zillinger in der Ratssitzung.

Die Einsatzvergütung wird von neun auf 15 Euro angehoben. Der Beitrag der Gemeinde an die Feuerwehr wird von 6500 auf 9140 Euro erhöht. Hinzu kommen jeweils 500 Euro für die Jugend- und die Altersfeuerwehr. Pro aktives Mitglied werden damit 40 Euro angesetzt. Das entspricht von der jüngsten Erhöhung im Jahre 2002 bis zu nächsten Überprüfung der Sätze im Jahre 2025 einer Steigerung von 1,7 Prozent im Jahr, rechnete Gesamtkommandant Zillinger im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten vor.