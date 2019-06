Schömberg Eineinhalb Stunden mit Bus zur Schule

So ergeben sich für die Kinder aus Würzbach reine Fahrtzeiten mit dem Bus von rund eineinhalb Stunden, räumt das Landratsamt Calw auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten ein. Mit der Wartezeit in der Schule kommen dann am Morgen schon mal zwei Stunden zusammen.

Alternativen geprüft

Es seien Alternativen geprüft worden, heißt es aus dem Landratsamt. Aber dann wären wiederum Schüler aus Neuweiler länger mit dem Bus unterwegs, teilt das Landratsamt mit. Die Kinder und ihre Eltern in Würzbach müssten nach den Pfingstferien noch eine Woche lang durchhalten.