Schömberg Eine Ballonfahrt gewinnen

Am Sonntag, 16. September, sind im Rahmen dieser Erlebnistage Aktionen an der bestehen Windkraftanlage in Langenbrand geplant. Es ist vorgesehen, das dort seit mehr als 19 Jahren bestehende Windrad durch fünf moderne Anlagen zu ersetzen. Am Sonntag informiert der Projektentwickler BayWa von 13 bis 18 Uhr über das Vorhaben.

Hebebühne aufgestellt

Parallel dazu organisiert die BI "Pro Windkraft Schömberg" ein Preisausschreiben rund um die Thematik Windenergie. Vier Teilnehmer gewinnen eine Heißluftballonfahrt. Um 16.30 Uhr ist die Auslosung. Zwischen 17 und 18 Uhr wird der Ballon zusammen mit den Gewinnern des Preisausschreibens aufgebaut. Um 18 Uhr startet die Fahrt mit dem Ballon.