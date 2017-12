Schömberg Einbruch: Polizei sucht Besitzer zweier Fahrräder

Schömberg. Nach den versuchten Einbrüchen bei Norma und Getränke Kommer am 3. Dezember in Schömberg (wir haben berichtet), sucht die Polizei nun die Eigentümer von zwei Fahrrädern, die die Täter bei ihren Taten benutzt haben. In der Nacht zu jenem Sonntag wollten die Einbrecher in die beiden Geschäfte eindringen, indem sie mit Gullideckeln Scheiben einzuwerfen versuchten. Sie wurden von Passanten gestört und ergriffen mit ihren Fahrrädern die Flucht. Am Ende der Robert-Bosch-Straße war Schluss: Mit den Fahrrädern ging es nicht mehr weiter, weshalb die beiden männlichen Täter zu Fuß weiterrannten. Die Fahrräder ließen sie liegen. Die beiden Mountainbikes sollen die Polizei nun auf die Spur der Täter führen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie von den Einbrechern gestohlen wurden. Der Polizeiposten Schömberg, Telefon 07427/94 00 30, sucht daher nach den rechtmäßigen Eigentümern der Velos. Aber auch Hinweise zu den beiden Rädern können wichtig sein.