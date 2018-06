Schömberg Ein Tag der offenen Tür zu später Stunde

Schömberg. Nachdem sich das ungewisse Wetter gelegt hatte, bot der Sonnenschein die perfekten Bedingungen für Schömbergs erste lange Nacht – welche eifrig genutzt wurde. Die im Alltag relativ ruhige Stadt freute sich über zahlreiche Gäste auf den Straßen, in den Firmen, in den Gaststätten. An der langen Nacht nahmen insgesamt 17 Firmen, acht Vereine und 18 Restaurants beziehungsweise Cafés aus Schömberg und Schörzingen teil. Eine Art "Tag der offenen Tür" im großen Stil wurde also auf den Abend verlegt. In der Broschüre hieß es: "An einem Sommerabend imposante Darbietungen von Kids bestaunen, eine Betriebsführung bei einem handwerklichen Bäcker genießen, die neuesten Blumentrends in Augenschein nehmen, sich zu kreativen Oberflächen für Wohlfühl-Wohnen informieren, präsentiert bekommen, wie ein Tischräucherofen für schmackhafte Forellen funktioniert, und die Antwort auf die Frage: Wo wächst unser Gemüse aus eigenem Anbau?" Damit war nicht zu viel versprochen.

Die Tanzvorführungen der "beat club minis" und der "beat club kids" in der Sporthalle sorgten für Begeisterung bei mehr als 150 Zuschauern. Im evangelischen Gemeindehaus wurde den kleinsten Besuchern eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Im abgedunkelten Raum ließen sich die Kinder ganz auf das Erlebnis ein. Auf die Frage hin, ob der Tag oder die Nacht den Kindern lieber sei, begann ein aufgewecktes Mädchen zu plaudern: "Mir ist der Tag lieber! Da kann man über die Wiese auf den Spielplatz spazieren, beim Bäcker ein Eis essen, mit dem Auto in die Stadt fahren..." Als die Kinder hörten, dass die Nacht gekränkt sei, weil sie niemand mochte, überdachten sie ihre Einstellung nochmals. Auch das Basteln eines Solitärspiels aus Holz kam super an.

Besucher äußerten sich begeistert: "Es ist eine gute Gelegenheit, neue Läden kennenzulernen, und die Restaurants machen dann den Abschluss." In der Stadtmitte präsentierten sich zum Beispiel gleich zwei neue Einrichtungen: Adrian Schmidberger Concept Design und das Fotostudio Viktoria Schobel. Beide waren sehr gut besucht. Schmidberger schätzte rund 400 Gäste an dem Abend. Seine Neueröffnung weckte Neugierde. "Concept Design, da schaut man sonst nicht einfach mal so rein" bemerkte ein Gast. Auch Schobel weckte großes Interesse. In vier verschieden gestalteten Fotoräumen gewährte sie Einblicke in die Kunst der Fotografie.