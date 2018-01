Schömberg Ein Konzert und vier Krankheitsfälle

Denn barocke Komponisten aus Italien wetteiferten mit jenen aus Frankreich um die Gunst des höfischen Publikums. Beispielsweise versuchten sie mittels differenzierten Instrumentenbaus sich gegenseitig den Rang abzulaufen, wie Klein in seiner Moderation berichtete.

Dazwischen gab es im Barock auch die deutschen Komponisten wie den bereits erwähnten Georg Muffat, die versuchten, diese Differenzen in ihrer eigenen Musik auszugleichen. So wollte Muffat durch seine Musik als pan-europäischer Friedensstifter wirken.

Und dann gab es auch Komponisten, die heute nahezu unbekannt sind. So etwa jenen Michael Ernst Heinsius aus den Niederlanden, dessen "Sinfonia op. 2 Nr. 4" an diesem Abend zur Aufführung kam. Von ihm konnte Orchesterleiter Klein dem Schömberger Publikum garantieren, dass "Sie noch nie ein Stück von ihm" gehört haben konnten. So rar und auch erlesen seien dessen Werke.

Also keine leichten Aufgaben, die sich die Akteure des LJBO bei ihrer sogenannten Arbeitsphase zum Jahresauftakt vorgenommen hatten.

Fünf Tage lang gemeinsam geprobt

Eine Woche lang waren die Musiker Anfang des Monats für die gemeinsamen Proben ins Ensemble-Haus des Freiburger Barockorchesters gegangen, das als großes Vorbild des LJBO die Schirmherrschaft für das Nachwuchs-Ensemble übernommen hat. Seitdem wurde das anspruchsvolle Programm schon bei drei Konzerten mit voller Orchesterstärke in südlichen Landesteilen vorgestellt. Mit dem Konzert in Schömberg schließt sich eine zweite Konzertreihe an, die die jungen Musiker auch noch nach Trossingen und Freudenstadt führen soll.

Wobei Schömberg und die hiesige Reihe "Musik auf der Höhe", für das LJBO quasi "die Heimat" seien. Schließlich bekomme man hier traditionell die größte Unterstützung und das dankbarste Publikum für diese besondere Art der Musik.

Denn barocke Musik unterscheidet sich fundamental von normaler klassischer Musik. Sie ist sehr viel obertonreicher in den einzelnen Instrumenten, damit diese in der Harmonie optimaler zusammenfinden. Und auch die Instrumentierung selbst mit etwa Blockflöte und Oboe, gespielt von Johanna Boehm aus Rheinfelden (ein echtes Ausnahmetalent in ihrer unglaublichen Virtuosität), oder eigens aus Trossingen "auf die Höhe" gebrachten Cembalo und Orgel, gespielt von des Ersamus-Studenten Adeline Carter und Jakob Wolfes der Musikhochschule Trossingen, geben dieser Art Musik auch heute noch einen ganz eigenen klanglichen Zauber.

Der auch trotz der krankheitsbedingten Widrigkeiten an diesem Abend auf das Schömberger Publikum überspringen konnte. Es gab minutenlangen Ovationen für die verbliebenen Musiker. Diese fanden dankbar auch noch die Kraft für eine Zugabe. Im Anschluss starteten sie – zum Teil als Krankentransport – im dichten Schneetreiben die Weiterreise nach Freudenstadt.