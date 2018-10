Schömberg Ein kniffliges Projekt gemeistert

Hafner erinnerte daran, dass die Einrichtung ständig weiterentwickelt worden sei. Die Kinderklinik sowie die Muttergesellschaft Südwest hätten die 2,7 Millionen Euro aus eigenen Mitteln aufbringen müssen. Es seien keine Landesmittel geflossen.

"Ich bin tief beeindruckt, was Pfleger und Ärzte leisten", sagte die Schirmherrin der Klinik, Herta Däubler-Gmelin. Die Mitarbeiter zeigten bei der Behandlung der Kinder viel Geduld und Freundlichkeit.

Zeno Danner, Erster Landesbeamter im Landratsamt Calw, hob den "hervorragenden Ruf" der Klinik hervor. Er überreichte an Niemann einen Scheck in Höhe von 1000 Euro.

Familiäres Umfeld wird einbezogen

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Saskia Esken betonte, dass in der Einrichtung individuell auf die Bedürfnisse der Patienten eingegangen und das familiäre Umfeld einbezogen werde. Das bedeute für die Mitarbeiter eine große Herausforderung.

"Ich bin sehr gerne gekommen", sagte Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn: "Wir sind stolz auf die Kinderklinik." Es sei spannend zu sehen, wie die Einrichtung im Laufe der Zeit gewachsen sei. Mit dem jetzt abgeschlossenen Bauprojekt sieht Leyn die Klinik für die Zukunft gerüstet: "Das ist gut investiertes Geld." Außerdem betonte der Bürgermeister die hohe Akzeptanz der Einrichtung in der Schömberger Bevölkerung.

(wk). Die Kinderklinik Schömberg ist eine von wenigen Spezialkliniken in Deutschland für junge Patienten mit neurologischen Beeinträchtigungen. Es können 70 Patienten in 41 Zimmern untergebracht werden. Die 1972 gegründete Klinik behandelt zum Beispiel Frühgeborene nach einer Hirnblutung, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Schädel-Hirn-Trauma nach Unfällen oder Patienten mit epileptischen Anfällen. Dabei werden die betroffenen Familien begleitet. Die Klinik ist als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) organisiert und eine hundertprozentige Tochter der Reha-Südwest gGmbH mit Sitz in Karlsruhe. Die Reha-Südwest ist ein freier, privater, gemeinnütziger Träger der Jugend- und Behindertenhilfe. Die Organisation fördert Menschen mit und ohne Behinderung, ihre Familien und Angehörigen.

Von betroffenen Eltern ging die Initiative zur Gründung der Klinik aus. Einer von ihnen ist Friedhelm Haug aus Karlsruhe. Der 78-Jährige war bei der Einweihung der neuen Einzelzimmer der Klinik dabei und ist ein Mann der ersten Stunde. Der Vater eines schwerstbehinderten Sohnes gründete 1970 mit anderen Müttern und Vätern den Verein für Rehabilitation behinderter Menschen Karlsruhe. Seit 1992 ist er Vorsitzender dieses Elternvereins. Mit Geld vom Land kaufte der Verein für eine Million Mark das damals sich in Privatbesitz befindliche Lungensanatorium und baute die Kinderklinik. "Es war das erste Krankenhaus dieser Art in Deutschland", so Haug. Heute hält der Verein 21,5 Prozent der Gesellschaftsanteile an der Muttergesellschaft der Reha-Südwest. Elternvereine halten 74,9 Prozent der Anteile der Reha-Südwest. Die restlichen 25,1 Prozent halten die Städte Bruchsal, Furtwangen und Krautheim sowie der Landkreis Karlsruhe und der Ostalbkreis. Aufsichtsratsvorsitzende ist Cornelia Petzold-Schick, Oberbürgermeisterin von Bruchsal. Ihr Stellvertreter ist Friedhelm Haug.