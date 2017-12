Schömberg "Effizienzhäuser sind notwendig"

Die Wirtschaftlichkeit solle sich am Lebenszyklus der Bauteile und der Ausrüstung orientieren. Dannecker: "Alles, was sich innerhalb dieses Lebenszyklus amortisiert, ist wirtschaftlich." Im Umfeld des Gebäudes könne durch ein Abwasserkonzept die Nutzung des überschüssigen Stroms sichergestellt werden. Die Förderung von Effizienzhäusern solle vereinfacht werden und sich am Standard eines "40-Plus-Hauses" orientieren.