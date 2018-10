Schömberg Durchfahrt am Sonntag gesperrt

Schömberg. An diesem Wochenende ist in Schömberg einiges geboten. So sind am Sonntag ab 11 Uhr viele Geschäfte geöffnet. Deshalb lässt die Gemeinde an diesem Tag von 8 bis 20 Uhr die Hugo-Römpler-Straße sowie die Lieben­zeller Straße zwischen der Einmündung in die Schwarzwaldstraße sowie in den Fichtenweg sperren, teilte Schömbergs Hauptamtsleiterin Lea Miene auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit.