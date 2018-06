Schömberg Diesmal ist es ein Freudenfeuer

Schömberg-Oberlengenhardt (amk). Das nach der Niederlage gegen Mexiko auf einmal ganz wichtige WM-Fußballspiel Deutschland gegen Schweden wurde beim TV Oberlengenhardt (TVO) zum Höhepunkt des Tages. Nachdem die große Mountainbike-Rennserie um den LBS Cup inzwischen Geschichte ist, wurde in diesem Jahr aus Verletzungsgründen auch auf den traditionellen "Unter gegen Oberdorf-Kick" verzichtet. Geblieben ist das "Schnürles-Turnier", bei dem die Spieler den Fußball – ähnlich wie beim Tennis – über eine Leine ins gegnerische Feld bringen müssen. Damit rückte das deutsche WM-Spiel in den Mittelpunkt des Geschehens. Zahlreiche Gäste wohnten dem Ereignis am Fernseher im Zelt vor dem Schul- und Kindergartengebäude bei – und litten mit. Zumindest, bis in letzter Sekunde der Siegtreffer fiel.