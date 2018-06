Schömberg Diesmal geht es um Falschnachrichten

Schömberg. Am Samstag, 23. Juni, gastiert ab 20 Uhr auf der Seh(e)-Bühne des Kaffee-Gässle-Vereins im Hotel Haus am Kurpark in Schömberg das Duo "Zu Zweit" mit Tina Häussermann und Fabian Schläper. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Titel des neuen Programms lautet „Fake News-Balenbiegen für Fortgeschrittene".