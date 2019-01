Schömberg Dienstaufsichtsbeschwerde: Leyn soll Stellung nehmen

Sie hat ihn um eine schriftliche Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. "Diese ist bisher noch nicht bei uns eingegangen", teilte Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage mit. "Wir gehen aber davon aus, dass Herr Leyn innerhalb von 14 Tagen antwortet", fügte sie hinzu.

Auch auf Helber sei nochmals zugegangen worden, da er in der Dienstaufsichtsbeschwerde auf Anlagen verweise, die der Kommunalaufsicht bisher noch nicht vorliegen, so Härtel. Gegebenenfalls werde zu den Beteiligten nach Sichtung der Stellungnahme beziehungsweise der eingereichten Unterlagen bei Rückfragen nochmals Kontakt aufgenommen. "Sobald alle erforderlichen Informationen vorliegen, wird die Kommunalaufsicht zeitnah über die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Herrn Leyn entscheiden", so Härtel.