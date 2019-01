Schömberg Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister

"Die Lüge von Herrn Leyn hätte ich noch in der Veranstaltung aufdecken können, aber dann hätte es für ihn nicht die Chance gegeben, sein Fehlverhalten intern zu korrigieren", so Helber. Dazu habe er am 9. November an Leyn einen Brief geschrieben, macht er deutlich. Statt einer Entschuldigung sei eine Einladung zu einer "Audienz" gekommen. Einen zweiten Versuch der Lösung habe er am 29. November unternommen. Statt einer Entschuldigung sei wieder lediglich ein Gesprächsangebot gekommen. Ein dritter Versuch sei mit einem anderen Problem am 13. und 17. Dezember verbunden gewesen. Zwischen den Jahren habe er zum vierten Mal vergeblich versucht, zu einer Lösung zu kommen, schreibt Helber. Schließlich habe ein fünfter Versuch zu Beginn diesen Jahres kein Ergebnis gebracht.

Entschuldigung verlangt

Auf Nachfrage sagte Helber, dass der Bürgermeister beim Neujahrsempfang, bei dem er anwesend gewesen sei, die Gelegenheit gehabt hätte, sich in einem persönlichen Gespräch bei ihm zu entschuldigen. Das sei nicht geschehen. "So sollte ein verantwortungsbewusster Kommunalpolitiker in der Öffentlichkeit nicht auftreten. Deshalb bleibt mir nichts anderes als diese Beschwerde gegen Herrn Leyn", schreibt Helber. "Ein Bürgermeister, der nicht bei der Wahrheit bleibt, schadet nicht nur unserer Demokratie, sondern auch sich selbst und als Kollege unserem Berufsstand", klagt Helber. Auf Nachfrage unserer Zeitung begründete Helber die Ablehnung einer "Audienz" beim Rathauschef damit, dass dieser sich zuerst bei ihm entschuldigen müsse.

Leyn schrieb am Freitagnachmittag zu den Vorwürfen per E-Mail: "Im Moment werde ich mich dazu nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt."