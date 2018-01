Schömberg Die "Warz’": Wiedergeburt vor 50 Jahren

Schömberg. Schon immer war Leis (77) mit der Schömberger Fasnet eng verbunden. So fertigte er zahlreiche Larven und Kleidle für die Hästräger an. Leis erinnert sich, dass es immer wieder am Wirtshaustisch geheißen habe, die Rottweiler hätten das Kleidle verschwinden lassen oder im Museum eingemottet. Daraufhin begann Leis mit der Suche in den Rottweiler Narrenhäusern und im Museum. Dort fand sich ein von der örtlichen Zunft aussortiertes Kleidle – die "Sauglock". Diese aber, fand Leis heraus, "hat mit der Schömberger Warze nichts zu tun".

Weitere Hinweise erhielt der Heimatforscher durch den damals noch einzigen lebenden Augenzeugen, der die Warze als Kind noch gesehen hatte. Pius Seifriz, auch Liesele-Pius genannt, habe sich damals noch an die gesamte Erscheinung der Warze erinnern können – im hohen Alter von 90 Jahren. Lediglich zur Bemalung des Kleidles konnte er keine Angaben machen.

Leis schloss daraus, dass das Kleidle der Warze, wie dasjenige der anderen Schömberger Einzelfiguren Husar und Harzer, einfach gestaltet worden sei: "Denn die Einzelfiguren waren nicht, wie die vielen Fuchswädel, dem Schönheitswettbewerb preisgegeben." Leis: "Daher konnte sich der kleine Pius auch an gar nichts Besonderes erinnern."