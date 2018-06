Die Gemeinde Schömberg lässt die Unterreichenbacher Straße im Ortsteil Bieselsberg grundlegend ausbauen. Zwischen der Einmündung in die Mühlstraße und der Kreisstraße nach Unterreichenbach lässt die Kommune die Strecke auf einer Länge von rund 700 Metern auf Vordermann bringen. Die Kosten belaufen sich auf circa 1,3 Millionen Euro. Die Gemeinde bekommt vom Land einen Zuschuss in Höhe von rund 350 000 Euro. Etwa 950 000 Euro muss die Kommune folglich selbst tragen. Nach den Worten von Schömbergs Bauamtsleiter Martin Dittler ist die Freigabe der Straße für Anfang Juli geplant. Der Asphalt soll zwischen dem 18. und 22. Juni eingebaut werden, teilte der Bauamtsleiter am Freitag mit. Foto: Krokauer