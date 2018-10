Schömberg Die "Schätze" im Dickicht müssen gepflegt werden

Natur spielt mit

Sowohl an Bäumen, als auch auf dem Waldboden, an Felsen oder Baumstümpfen und Wurzeln verbergen sich die sogenannten Stages. "Außerdem spielt die Natur mit und neckt uns", erinnert Kiwitz daran, dass diese natürlich in ihrem Wachstum nicht vor den Verstecken für die Schätze Halt macht. Hintergrund war eine Meldung, dass eine Position, die auf dem "Mystery-Cache Druk Yul" angegeben ist, nicht zu finden war. Und auch die Betreuerin muss ihr Handy mit der Aufnahme von der richtigen Position zücken, um den genauen Standort zu finden, da auch der daneben stehende Baum inzwischen seine Zweige verlängerte. Zudem hatte sich Moos über die Mulde gelegt, in der die Dose eingebettet ist. "Dann markieren wir mit ein paar Holzstücken die Stelle", erläuterte Kiwitz.

Geocaching-Kenner erkennen zuweilen die Pfade zu den einzelnen Zielen. "Der Umwelt und Landschaft zuliebe sollte man den gleichen Weg bis zum Hauptweg wieder zurücklaufen", warb die Betreuerin um Rücksichtnahme. Geocaching ist eine ihrer großen Leidenschaften. "Ich bin in der Natur, habe frische Luft und Bewegung", verwies sie auf die Aspekte, die die Schatzsuche mit sich bringt. Für die Pflege der Schömberger Runden streift sie jeweils zwei bis vier Stunden durch Wald und Feld.