Schömberg Die neue Bläserklasse startet im Herbst

Leiter der Bläserklasse ist Michael Bach, der Musikunterricht an der Grundschule gibt und Erfahrung mit Bläserklassen, zuletzt in Dotternhausen, gesammelt hat.

"Die Stadtkapelle war ein Vorreiter im Kreis mit Bläserklassen und einer schulischen Kooperation", betont Jugendleiter Saffrin. Die Bläserklasse kommt aber nur bei genügend interessierten Schülern zustande. Anmeldungen sind ab sofort bis 30. Juni über die Stadtkapelle und die Grundschule möglich.

Eine Infostunde für Eltern zur Bläserklasse gibt es am Mittwoch, 9. Mai, ab 7.25 Uhr an der Grundschule. Am Sonntag, 6. Mai, findet ab 15 Uhr ein Kinder- und Jugendvorspiel der Stadtkapelle in der Stauseehalle statt, bei dem Instrumente ausprobiert werden können.

Die Kosten für die Eltern betragen rund 60 Euro pro Monat, inklusive wöchentlicher Gesamtproben und Noten, Instrumentalunterricht in Kleingruppen und Instrumentenmiete im Mietkaufmodell. Die genauen Kosten sind abhängig von der Anzahl der Interessierten und werden in einem weiteren Anmeldeprozess definiert.

Anmeldungen für die neue Bläserklasse sind möglich unter den Telefonnummern 07427/91 44 16, 0151/42 61 53 81 und 07427/72 44 beziehungsweise per E-Mail an danielsaff rin@sk-schoemberg.de oder musikschule-bach@gmx.de.