Schömberg "Die Könige sind noch in der Sakristei"

Das einnehmende Alleinstellungsmerkmal der Szenerie besteht nicht nur in der schieren Größe und Detailverliebtheit, sondern auch im heimatlichen, historischen Bezug der Ausgestaltung. Im Zentrum steht das Krippenhaus mit Maria, Josef und dem Kind. Es ist einem historischen Bauernhaus von der Schwäbischen Alb nachempfunden. Das Sägewerk zur linken ist jenen nachgebildet, die sich vor der Anlegung des Schömberger Stausees in den Auen der Schlichem befanden.

Auf der gegenüberliegenden Seite kann man den Schäferwagen entdecken, einen weiteren historischen Verweis auf die traditionelle Lebensweise und den damaligen Broterwerb vieler Menschen in der Region. Auf einem Hügel im Hintergrund, befestigt aus echten Kalksteinen vom Plettenberg, steht eine Kapelle.

Diese Kapelle stellt den Palmbühl-Kapf dar, erzählt Pfarrer Schäfer, sichtlich erfreut über diese Art von mystischen Geschichten: Der Sage nach sollte dort, weithin sichtbar, vor 300 Jahren die heutige Wallfahrtskirche gebaut werden. Doch jeden Morgen, wenn die Arbeiter die Baustelle auf dem Hügel betraten, war das Arbeitsmaterial verschwunden und befand sich stattdessen an eben der Stelle, wo die Kirche noch heute steht.

"Besucher können auch noch einen Groschen einwerfen", sagt Pfarrer Josef Schäfer und steckt ein Geldstück in den Schlitz des Münzautomaten. Die Krippenszenerie wird lebendig. Man hört Glocken läuten, und das Lied "Stille Nacht, heilige Nacht“ erklingt. Die neun Tannenbäume im Hintergrund – gespendet von der Stadt Schömberg – beginnen zu funkeln, das Miniatur-Sägewerk arbeitet sich durch einen Baumstamm, ein Feuer wärmt die Hirten auf der Wiese, der Bachlauf plätschert durch die Mooslandschaft, Menschen verlassen die Kapelle auf dem Hügel und das Krippenhaus ist einladend und hell erleuchtet.

"Besucher sind jeden Tag herzlich willkommen", so Schäfer. Auch Kindergartengruppen und ganze Busladungen mit Besuchern vom Bodensee haben sich schon angekündigt. Die Kirche ist von 8 bis 18 Uhr geöffnet. "Manchmal will ich um halb sieben abschließen, und dann kommen noch Interessierte. Dann mache ich natürlich eine Ausnahme", erzählt der Pfarrer. Nur die Weisen aus dem Morgenland kann man noch nicht im Krippenszenario bestaunen. Sie stoßen traditionell erst am Dreikönigfest hinzu, inklusive Elefanten. "Im Moment sind die Könige noch in der Sakristei in Warteposition", fügt Josef Schäfer an und lacht.