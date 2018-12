Schömberg Die Herzen der Mädchen schlagen schneller

Zum Schluss erfuhren sie, wie der Blutzucker gemessen wird. Dabei hat ein Kind tapfer den Finger für den kleinen Stich mit der Nadel hingehalten.

Nach dem Rundgang in der Notaufnahme ging es in die Cafeteria, um zu frühstücken. Zum Schluss hat jedes Kind ein kleines Andenken vom Besuch in der Helios-Klinik erhalten. Zurück im Kindergarten erzählten die Vorschüler voller Stolz den anderen Kindern und Erzieherinnen, was sie in der Klinik gesehen, gelernt und erlebt hatten.

Ein paar Tage später waren sie zu Besuch im Café Baier. Im Zusammenhang mit dem Thema "Berufe" haben sie dort einen Einblick in die Tätigkeiten des Bäckers erhalten.

Die Kinder bekamen jeweils eine Schürze und eine passende Bäckermütze überreicht, und dann konnte es losgehen. Sie durften gemeinsam mit einem Bäcker einen Teig zubereiten und diesen anschließend zu Plätzchen verarbeiten.

Von Konditormeister Heiko Baier erfuhren sie, wie man einen Weckenmann oder Nikolaus herstellt. Jedes Kind durfte anschließend einen eigenen Weckenmann formen und mit Rosinen verzieren. Einen ganzen Vormittag waren sie in der Backstube und wurden mit Plätzchen und Weckenmännern belohnt, welche sie selbst gebacken haben. Diese haben die Vorschüler später im Kindergarten an die anderen Kinder verteilt.