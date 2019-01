Schömberg Die Bauarbeiten beginnen im April

Schömberg. Wie das Regierungspräsidium am Dienstag mitteilte, beginnen die Bauarbeiten am Montag, 8. April. Sie dauern wohl bis Dezember. Das Regierungspräsidium hängt sich an eine Maßnahme der Gemeinde Schömberg an. Die Kommune lässt an der Kreuzung zwischen der Ortsdurchfahrt nach Bad Liebenzell und der Schwarzwaldstraße einen Kreisverkehr bauen. Zudem wird bei der Schwarzwaldstraße nicht nur die Fahrbahndecke erneuert. Auch die Gemeinde nimmt Geld in die Hand, um die Straße zu erneuern. Insgesamt investiert die Kommune in den Kreisverkehr und die Schwarzwaldstraße 1,44 Millionen Euro. Allein der Kreisverkehr kostet 1,08 Millionen Euro. Der Investor in der Neuen Mitte, die Firmengruppe Krause, bezahlt für den Kreisverkehr rund eine halbe Million Euro.

Sanierung der B 296 dauert wohl bis Juni

Die Schömberger Gemeindeverwaltung hatte im November mitgeteilt, dass auch Arbeiten, die die Kommune betreffen, im April beginnen sollen. Damals war noch nicht klar, dass die Sanierung der B 296 zwischen Calmbach und Oberreichenbach wohl bis Juni dauert. Noch vor Kurzem hieß es, dass diese voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein sollen. Die Baustelle wird oft über Schömberg umfahren. "Wir gehen im Moment davon aus, dass unsere Maßnahme wie geplant durchgeführt werden kann", antwortete Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn per E-Mail.