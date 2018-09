Schömberg DFB-Nachwuchstalente in Schömberg am Ball

Am Nachmittag messen sich dann ab 13.30 Uhr die Kicker des Jahrgangs 2007. Das Zollernteam, das Trainer Michael Haas betreut wird, misst sich in Gruppe A mit dem VfB Stuttgart und den Stützpunkten Gärtringen und Biberach. In Gruppe B ermitteln die Stützpunkte Schorndorf, Rottenburg, Aldingen und Adelberg die beiden Halbfinalteilnehmer. Nach der Vorrunde geht es weiter wie zuvor beim Jahrgang 2006. Das Endspiel bei den 2007-er-Jungs steigt um 17 Uhr.