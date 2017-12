Schömberg Der Weg zum eigenen Bienenvolk

Schömberg . Nachdem der Imkerverein einen Bienenstand im SchieferErlebnis in Dormettingen eingerichtet hat, können sich Interessierte auch gleich für einen Einführungskurs in die Imkerei im Januar 2018 anmelden.

Damit will der Verein die Angst vor den stechenden Tierchen nehmen und Anfänger dazu animieren, eigene Bienenvölker zu halten. So soll in einem Theorieteil die Bienenhaltung erklärt werden, um diese ab März durch regelmäßige praktische Übungen weiter zu vertiefen. Die Teilnehmer können dabei den Jahresablauf der Imkerei kennenlernen. "Dies ist wichtig, weil die Honigbiene wie kein anderes Nutztier von ihrer Umwelt abhängig ist", erklärt der Vereinsvorsitzende Adolf Faulhaber. Dazu gehöre es, zu erkennen, wann die Bienen schwärmen wollen und wie man die Tierchen auf den Winter vorbereitet.

Faulhaber betont: "Als ich vor mehr als 25 Jahren mit der Imkerei angefangen habe, sind mir im ersten Jahr alle Bienen gestorben." Dies sei aus Unkenntnis passiert, erinnert er sich. Durch das Kursangebot soll vorgebeugt werden.