Schömberg Der "kleine Hans" gehört einfach mit dazu

Schömberg-Schörzingen. Die Holzfigur, 2008 vom Tübinger Künstler Manfred Martin erschaffen, steht am Straßenrand und will augenscheinlich die Ortsdurchfahrt überqueren. "Da schauen die Autofahrer drauf und bremsen auch schon mal ab", sagt Kienzler. Und das sei gut so. Denn an dieser Stelle überquerten viele Kinder die Straße in Richtung Bushaltestelle, Kindergarten und Grundschule.

Apropos Grundschule: Die Sicherung des Standorts war Kienzler "schon immer ein wichtiges Anliegen". Wenn auch noch kein offizieller Nachfolger für Schulleiter Otto Lander gefunden worden ist, scheint der Standort gesichert, nachdem neben den Kindern aus Schörzingen und Weilen unter den Rinnen auch die Ratshausener Grundschüler nach Schörzingen kommen. "Die Schule ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Gemeinde, die immerhin mehr als 1300 Einwohner zählt", sagt Kienzler.

Die Einwohnerzahl Schörzingens ist in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben. "Mit dem Baugebiet Lehenbrunnen ist es uns auch gelungen, junge Familien im Ort zu halten." Nunmehr ist der Lehenbrunnen aber belegt. Sieben Plätze sind auf dem Areal Lehenbrunnen-Erweiterung entstanden, die laut Kienzler im Spätherbst vermarktet werden können. Je einen gemeindeeigenen Bauplatz gibt es noch in Brühl-Bühlwiesen und in der Mozartstraße.