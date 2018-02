Schömberg Der Herr der Lokomotiven und Waggons

Die Modellbörsen würden auch deshalb einen Aufschwung erleben, weil es kaum noch Fachgeschäfte gebe, die Modellbahnen verkaufen. "Vieles läuft heute halt übers Internet", weiß Sehburger, aber: "Ich würde dort niemals eine Lok kaufen. Denn man weiß nie, ob die auch funktionieren." Anders sieht das bei seinen Modellbörsen aus. Sehburger hat eine analoge und digitale Teststrecke in den entsprechenden Spurweiten aufgebaut, auf der die Käufer prüfen können, ob ihre Neuerwerbungen funktionieren. Der Schömberger hat sich zwischenzeitlich auch einen Namen als Reparateur von Modelllokomotiven gemacht. Erst kürzlich habe sich jemand bei ihm gemeldet, dessen Lok nicht mehr funktioniert habe. Bei drei Fachgeschäften und bei Märklin habe man dem Mann nicht helfen können: "Ich habe die Lok auseinandergebaut, sie gereinigt und defekte Teile ersetzt: Jetzt läuft sie wieder. Der Mann war begeistert."

Im Alter von sieben Jahren haben Gerhard Sehburger und sein Bruder ihre erste "Eisenbahn" bekommen. Seit damals hat ihn die Begeisterung für den Modellbau nicht mehr losgelassen: "Ich kaufe, repariere und verkaufe wieder, was ich für meine eigene Sammlung nicht brauche. Und ich organisiere Börsen", sagt Sehburger und betont im gleichen Atemzug: "Ich habe aber das Glück, dass ich davon nicht leben muss. Ich mache das nur als Hobby."

Spezialisiert hat er sich auf die Spurweite H0, die marktdominierende Baugröße im Maßstab 1:87. Reparaturkenntnisse hat er unter anderem bei einem Kurs bei Märklin gesammelt. Braucht er mal Hilfe, wenn es um digitale Loks oder digitales Zubehör für die Modellanlage geht, wendet er sich an einen ihm bekannten Sammler, der sich aufs Digitale spezialisiert hat. Wie gesagt: Man kennt sich in der Szene und hilft sich.

Wenn Sehburger die Besucher in den Keller seines Hauses führt, leuchten seine Augen. Dort tut sich eine eigene Welt im Kleinformat auf: Eine riesige Eisenbahnlandschaft mit unzähligen Loks, Waggons, Häusern, Autos und kleinen Figuren zieht den Betrachter in den Bann. Alle Details sind kaum zu erfassen: Die Blaulichter der Feuerwehrautos blinken, ein Martinshorn ertönt, aus dem brennenden Haus steigt Rauch, ein Windrad dreht sich, Kabinen einer Seilbahn winden sich auf einen Berg, im Brunnen vor der Kirche plätschert richtiges Wasser, Züge rattern wie von Geisterhand gelenkt über die Gleise. Vor der Anlage in Spurweite H0 sind mehrere Trafos installiert, die mit einem "Stellwerk" zur Steuerung des gesamten Bahnbetriebs verbunden sind. Davor steht stolz der Herr dieser Anlage: Gerhard Sehburger.

Zu jeder Einzelheit kann er eine Geschichte erzählen: etwa zu dem mit unzähligen Figuren dargestellten Almabtrieb, zu den auf der Anlage fahrenden Silowaggons mit dem Holcim-Logo, zu Modell-Lastwagen in den Farben einer großen Speditions- und Baufirma aus dem Oberen Schlichemtal und auch zu einer Nacktbaderin, die er am Ufer eines kleinen Badesees aufgestellt hat. An den Wänden des Kellerraums hängen Vitrinen mit Lokomotiven und Waggons. Auch zu diesen Exponaten weiß Sehburger allerhand zu erläutern. Stolz zeigt er ein besonderes Exemplar: einen Güterwaggon mit der Aufschrift "Heidelberger Zement". Diese seien sehr gesucht und würden daher entsprechend hoch gehandelt.

Zu gestalten und zu reparieren gibt es an der Anlage immer etwas. "Man braucht dafür sehr viel Zeit", sagt Sehburger und fügt an: "Viel wichtiger aber ist es, dass man Spaß am Modellbau hat."

Die 16. Modell-Eisenbahn- und -autobörse für Sammler und Liebhaber findet am Samstag, 17. März, von 10 bis 15 Uhr in der Hohenberghalle in Schörzingen statt. Der Eintritt ab 16 Jahre kostet zwei Euro. Es wird bewirtet.