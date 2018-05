Schömberg Der Autorin geht es um die Beschreibung von Charakteren

In der Geschichte wird ein Biobauer ermordet. Die beiden Ermittler Damrongchai Hägle und sein Kollege Merten geraten zwischen die Fronten von aktiven Tierschützern und bitterbösen Geschäftsleuten der Fleischindustrie. Hägle, dessen Vater Thailänder sowie dessen Mutter Deutsche ist, steht im Mittelpunkt der Handlung. Er wirkt mitunter etwas verwirrt, während sein deutscher Kollege Merten pedantisch ist. Kugele macht deutlich, dass in jeder Romanfigur zumindest zu einem kleinen Teil auch die Person des Autors gefunden wird. Das gilt auch für den verwirrten Kommissar Hägle. "Sonst hätte man nicht den Antrieb, sich damit zu beschäftigen", sagt Kugele. "Mir fehlt manchmal auch Struktur", räumt sie im Hinblick auf sich selbst ein. Deshalb könne sich gut in Hägle hineinversetzen. Einen solchen Roman zu schreiben, bedeutet für Hägle eine Art Therapie, um mehr Struktur in ihr Leben zu bringen. Schließlich müsse die Geschichte stimmig sein.

Witziger Stil

Wichtig ist der 45-jährigen Autorin, Charaktere von Menschen zu beschreiben. So gilt Kommissar Hägle im Hinblick auf Frauen als bindungsunfähig. Hier kommt die Psychologie ins Spiel. Kugele als gelernte Ergotherapeutin betreibt in Schwarzenberg eine Praxis für Kinesiologie. Dabei geht es um Lebensberatung und die Frage, wie Lern­blockaden behandelt werden können.