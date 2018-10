Den goldenen Herbst im Chiemgau haben 40 Mitglieder und Gäste des Schwarzwaldvereins Bad Liebenzell beim Ausflug auf den Wendelstein genossen. Bei herrlichem Herbstwetter wurden die täglichen Ausflüge von einem Hotel in Prelham organisiert. Mit dem Schiff auf dem bayerischen Meer besuchte die Gruppe die Inseln Herren- und Frauenchiemsee. Der Ausflug führte nach Inzell in das Eisstadion der Max Aicher Arena, nach Bad Reichenhall, nach Ruhpolding, zum Biathlonstadion am Zirnberg und zuletzt auf den Wendelstein. Das Panorama vom Gipfel mit fantastischer Fernsicht war der Abschluss der Fünf-Tagereise ins Allgäu. Foto: Lipinski