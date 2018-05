Schömberg Den Bau des Kreisels auf 2019 verlegt

Schömberg/Bad Wildbad/Oberreichenbach. Damit gibt es nicht eine gleichzeitige Sanierung der Bundesstraße zwischen Calmbach und Oberreichenbach und einen Bau des Kreisels in der Ortsmitte von Schömberg. Das bestätigten der Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Uwe Herzel, sowie Schömbergs Bauamtsleiter Martin Dittler am Freitag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Erneuerung der Entwässerung nötig

In diesem Jahr lässt das Regierungspräsidium Karlsruhe zunächst die Bundesstraße 296 zwischen Calmbach und Oberreichenbach sanieren. Nach weiteren Bodenuntersuchungen an dieser Straße habe sich herausgestellt, dass aufgrund des durchweg schlechten Untergrunds ein Vollausbau und eine Erneuerung der Entwässerung erforderlich sei, teilte Herzel mit. "Die Bauarbeiten werden daher weit umfangreicher als ursprünglich vorgesehen, was sich auch auf den Zeitbedarf auswirkt", räumte er ein. Die Planung sei deshalb geändert worden. So werde die Straße bereits ab 27. Juni gesperrt, um dem Forst vor Baubeginn vier Tage Zeit für notwendige Durchforstungsarbeiten zu geben, so Herzel. Die eigentlichen Bauarbeiten würden dann am 2. Juli beginnen und bis 30. November dauern. Während des gesamten Zeitraums müsse die Bundesstraße gesperrt werden, fügte er hinzu.