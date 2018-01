Schömberg Defekte Duschen werden jetzt saniert

Hausen a. T. Klar ist, dass ab dem Heizkeller in allen Sanitärräumen neue Wasserleitungen eingezogen werden. Diese, so Burghardt, sollen unter den bestehenden Decken installiert werden; die Decken könnten dann um rund sechs Zentimeter abgehängt werden. Der Einbau in den Räumen soll mittels Installationswänden erfolgen. Auch neue Armaturen werden installiert. Künftig sollen in jedem Raum nur noch zwei, maximal drei Duschen eingebaut werden. Zudem wird in den Duschräumen, die neu gefliest werden und neue Fenster erhalten, auch eine Dampfsperre eingezogen.

Die sanitären Anlagen, die nicht mehr benötigt werden, sollen laut Bürgermeister Heiko Lebherz ausgebaut werden. Die funktionsfähigen Waschbecken und die Toiletten bleiben. Wenn die Kosten ermittelt sind, will der Gemeinderat im Umlaufverfahren entscheiden, damit "schnell ausgeschrieben werden kann", wie Lebherz betonte.

Die Gemeinderäte stimmten diesem Vorgehen einmütig zu, auch wenn Rudolf Matyas darauf hinwies, dass die Duschräume nicht allzu oft benutzt würden. "Es gibt hier keinen Schulbetrieb", meinte er. Einig war man sich auch darin, alle Leitungen neu zu verlegen. "Bei der letzten Sanierung hat man gemurkst", sagte Christine Edelmann.