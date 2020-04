Schömberg/Dautmergen B 27-Umleitung für Lastwagen eine Schikane

Vor allem im Kreuzungsbereich an der Nepomukbrücke in Dautmergen müssen die Fahrer schwerer und langer Fahrzeuge zentimetergenau manövrieren, um nicht von der Fahrbahn auf den Gehweg zu kommen, der an dieser Stelle mit einigen Verkehrsbaken gesichert ist. In den Ortsdurchfahrten von Dormettingen und Dautmergen gilt während der Umleitungszeit Tempo 30. An der Einmündung der Umleitungsstrecke in die B 27 beim Café Baier in Schömberg kommt es zudem gelegentlich zu kleineren Staus.