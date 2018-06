Schömberg Datenschutz sorgt bei Turngau-Vereinen für Diskussionen

Als erfreulich wertete Koch, dass zwischenzeitlich fast alle Positionen im Turngau besetzt seien. Bei der Suche nach einem Ausrichter der Gaumeisterschaften Geräteturnen P-Stufen und Lk Mannschaften im Oktober sei kurzerhand Schömbergs Abteilungsleiter Oliver Dittberner in die Bresche gesprungen. Ziel solle es sein, in Zukunft ein rotierendes Verfahren zur Ausrichtung der Gauwettkämpfe anzustreben. Hierzu werde der Turngau im Herbst die Vereine anschreiben und zu einer Sitzung einladen.

Ein weiteres Problem seien die nicht ausreichenden Kampfrichtermeldungen bei Gauwettkämpfen. Da gebe es Handlungsbedarf, so Koch. Die Meßstetter Trainerin Paticia Bodmer plädierte für eine Teilnahme an Wettkämpfen nur bei ausreichender Kampfrichtermeldung. Laut Koch dürften jedoch die Kinder nicht bestraft werden.

Die Organisation des anstehenden Gauturnfests am 30. Juni und des Gaukinderturnfests am 1. Juli ist voll im Gange. Es wird in zahlreichen Wettkampfstätten in Hechingen ausgetragen.