Wer von der Landesstraße zwischen Langenbrand und Salmbach in das interkommunale Gewerbegebiet in Langenbrand (Interkom Nordschwarzwald) einbiegt, wird sich verwundert die Augen reiben. Das Ortsschild am Eingang zum Interkom hängt derzeit gewaltig schief. Der Verkehr wird durch das schräge Ortsschild nicht behindert. Aber ein gerades Ortsschild wäre wegen der besseren Orientierung für die Fahrzeuglenker ganz nützlich, zumal an der Stange für das Schild auch noch die Aufschrift "Boschstraße" befestigt ist. Foto: Krokauer