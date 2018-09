Schömberg Das Eulenbachtal von oben genießen

Schömberg. Die Brüder Michael und Jürgen Wernecke wollen eine 1286 Meter lange Stahlseilrutsche durch das Eulenbachtal bauen. Sie stammen selbst aus der Glücksgemeinde. "Mein Herz schlägt für Schömberg", sagte Michael Wernecke zu seinen Beweggründen für das Projekt. In einer Sondersitzung des Gemeinderates stellte er am Dienstagabend das Projekt vor. Die Brüder wollen die Rutsche, auch Zipline oder Flying Fox genannt, nicht nur bauen, sondern auch selbst betreiben. Der Gemeinderat begrüßte einstimmig das Vorhaben.

Bereits seit acht Jahren trage er sich mit dem Gedanken, eine solche Stahlseilrutsche zu bauen, teilte Michael Wernecke in der Ratssitzung mit. Vor sieben Jahren sei er im Harz gewesen und habe sich die dortige Doppelseilrutsche angesehen. Dabei sei ihm der Gedanke gekommen, dass eine solche Rutsche ins Eulenbachtal passe.

Das Konzept sehe vor, dass der Besucher von einem 35 bis 40 Meter hohen Turm mit einer Doppelseilrutsche vom Eulenbuckel über die Bäume hinweggleite, so Michael Wernecke. Dabei erreiche er eine Geschwindigkeit von bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Der Gast tauche in den Wald ein und folge dem Eulenbach. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten sagte Michael Wernecke, dass die Stahlseilrutsche rund 900 Meter oberhalb des Jägerhofs enden soll. Er geht davon aus, dass zehn bis zwölf Besucher pro Stunde den Flying Fox nutzen können und die Zipline sechs Stunden am Tag in Betrieb sei. Bei Eis, Sturm und Regen soll der Betrieb eingestellt werden. Ansonsten soll der Flying Fox jedoch das ganze Jahre über in Betrieb sein.