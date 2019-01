Schömberg "Das Angebot spricht sich herum"

Schömberg. So haben sich inzwischen rund 20 Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, um zu helfen. Sie bieten hauswirtschaftliche Tätigkeiten an, jedoch ausdrücklich keine Putz- und Gartenarbeiten. Außerdem unterstützen die Helfer bei Einkäufen. Sie begleiten ihre Klienten zu Behörden oder gehen mit ihnen zum Arzt. Auch gemeinsame Spaziergänge sind möglich. Die Mitarbeiter gehen an Sonntagen auch mit in die Kirche, wenn es eine entsprechende Anfrage gebe. Und manchmal ist den Hilfsbedürftigen einfach nur wichtig, dass jemand da ist und zuhört. In Notsituationen ist zudem das Betreuen von Kindern sowie von kranken und behinderten Familienangehörigen möglich.

"Die Chemie muss stimmen. Bis jetzt waren wir sehr erfolgreich", so Einsatzleiterin Moser: "Das Angebot spricht sich herum."

Die Helfer sind gut ausgebildet. Sie absolvieren regelmäßig Kurse in der häuslichen Betreuung. Des Weiteren lernen sie, wie man mit Demenzkranken umgeht. Außerdem wurden Kurse in der Kinaesthetik angeboten. Dabei geht es darum, wie die Helfer Menschen von einem Platz zum anderen bewegen, ohne die Hilfsbedürftigen oder sich selbst zu verletzen.