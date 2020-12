Schömberg Chronisch Kranke sollen gesund werden

Der Aufenthalt in diesem Wald soll die Gesundheit von Klinikpatienten, Einwohnern und Gästen fördern. "Die Erholungsfunktion hat Vorrang vor allen anderen Waldfunktionen", heißt es in der Satzung. Der Aufenthalt im Wald soll sowohl Krankheiten vorbeugen, als auch zur Therapie für bereits eingetretene Beschwerden dienen. Zur Unterstützung einer Reha sind Motorik-Stationen sowie Ruhe- und Entspannungsplätze vorgesehen. "Diese Elemente unterstützen die Besserung beziehungsweise Wiederherstellung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit insbesondere von chronisch kranken, älteren oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen", ist in der Satzung zu lesen. "Da der Kur- und Heilwald insbesondere der Erholung und Therapie dient, sind organisierte Veranstaltungen auf ein Minimum zu beschränken", heißt es unmissverständlich.

An den Hauptzugängen im Westen und Osten lässt die Gemeinde Informationstafeln mit einer Übersichtskarte über die Waldflächen und das Wegenetz aufstellen. Die Wege werden einheitlich beschildert.

Der Wald muss naturnah bewirtschaftet werden, heißt es in der Satzung weiter. Die Gemeinde verpflichtet sich, schöne und markante Einzelbäume oder Baumgruppen besonders zu pflegen.

In der Ratssitzung fragte Gemeinderat Michael Nothacker (CDU), ob für einen solchen Wald eine bestimmte Größe vorgesehen sei. Marina Moser, Leiterin der Touristik und Kur, antwortete, dass dies nicht der Fall sei.

Es sei eine x-beliebige Größe möglich. Außerdem wollte Nothacker wissen, wie Privatwaldbesitzer zu diesem Vorhaben stehen. Moser erwiderte, dass alle Betroffenen bis auf einen mitmachen wollten. Die Fläche dieses einen Besitzers sei deshalb im Erholungswald nicht enthalten. Gemeinderat Andreas Karcher von der Fraktion "Mensch, Umwelt, Zukunft" (MUZ) ergänzte, dass die Rechte von Privatwaldbesitzern nicht beschnitten werden dürften. Er sprach auch das Thema Jagd an. Moser erwiderte, dass der betroffene Jagdpächter mit der Satzung einverstanden sei. "Wir starten mit dem Verfahren", freute sich Bürgermeister Matthias Leyn.