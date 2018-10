Schömberg "Bürgernotarztwache" eingeweiht

Schömberg-Schwarzenberg. Aus diesem Anlass begrüßte Siegbert Nischke, Vorsitzender der Region Pforzheim-Enz des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zahlreiche Gäste. Der ASB betreibt den Standort. Nach Nischkes Worten gab es zwischen dem 1. und 25. Oktober bereits 35 Einsätze.

Nischke ging auf die Vorgeschichte des Standorts ein und erinnerte an ein Gutachten von 2017. Die Expertise habe gezeigt, dass in Schömberg ein regulärer Notarztstandort notwendig sei. Er bedankte sich bei allen Beteiligten für die rasche Hilfe: "Ein solches Projekt braucht viele Unterstützer." Namentlich nannte er Steffen Linder, der das Grundstück zur Verfügung gestellt habe. An Joachim Bley, Dezernatsleiter für Umwelt, Bauen und Technik im Landratsamt Calw, gewandt, bedankte sich Nischke für die zügige Bearbeitung des Vorhabens. Die Firmen hätten die Arbeiten zügig erledigt. Von Vorteil sei gewesen, dass Dominik Karst, Leiter der Wache in Schwarzenberg, Erfahrungen aus der Bauwirtschaft mitbringe.

Ein Dankeschön richtete Nischke auch an den Arzt Peter Löffelhardt für sein Engagement seit Oktober 2014. Dieser fahre noch bis Ende des Jahres in den Nachtstunden Einsätze, so Nischke. Der ASB stelle einen Zwölf-Stunden-Dienst sicher. Löffelhardt war bei der Einweihungsfeier nicht anwesend und am Freitagnachmittag auch telefonisch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ab 1. Januar werde ein 24-Stunden-Dienst an 365 Tagen gewährleistet. Nischke rechnete vor, dass der ASB als Betreiber bislang rund 300 000 Euro in den Notarztstandort in Schwarzenberg investiert habe.