Schömberg Bürgermeister verspricht mit Unternehmen zu sprechen

Tommy Geiger regte daher in der Sitzung des Schömberger Gemeinderats an, man solle sich darüber Gedanken machen, ob die noch ausstehende Sanierung der Wasserrohre überhaupt notwendig sei. Rohrbrüche habe man in diesem Bereich keine, und die Tiefbauarbeiten seien ja bereits abgeschlossen: "Es wäre schade um das Geld, das man dort verbuddeln würde." Im Wirtschaftsplan Wasserversorgung sind 49 000 Euro dafür vorgesehen.

Bürgermeister Karl-Josef Sprenger erklärte, die Albstadtwerke seien mit diesen Arbeiten beauftragt und hätten ein Recht darauf, bezahlt zu werden: "Knackpunkt ist der Auftrag."

"Alternativen klären"