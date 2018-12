Schömberg Bürgermeister Leyn fordert Blitzer in Talstraße

Schömberg - In den vergangenen Jahren waren Parkmöglichkeiten in der Schömberger Talstraße ein großes Problem, mittlerweile ist es zwar etwas besser geworden, die wilde Parkerei kommt aber ab und an immer noch vor. Daher nimmt Bürgermeister Matthias Leyn Stellung zur Frage, ob es noch weiteres Verbesserungspotenzial gebe: "Wir sind im Grundsatz nie fertig und versuchen immer Verbesserungen zu erreichen. So auch bei der Parkierung in der Talstraße".