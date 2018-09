Schömberg Bürgerinitiative rührt Werbetrommel

Schömberg. So bekommen Interessierte am Sonntag, 16. September, die Gelegenheit, sich zwischen 13 und 18 Uhr an der Anlage auf der Langenbrander Höhe zum Thema Windkraft zu informieren. Am Parkplatz Höhenweg an der Einmündung zur Kreisstraße dürfen die Autos abgestellt werden. Zu gewinnen gibt es eine Ballonfahrt für vier Personen.

Luftballonaktion am Samstag

Die Bürgerinitiative Pro Windkraft Schömberg informiert am Samstag, 8. September, zwischen 10 und 12 Uhr an der Bushaltestelle bei der Volksbank sowie von 12 bis 14 Uhr beim Netto über das Programm am 16. September. So gibt es unter anderem eine Luftballonaktion.