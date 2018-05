Schömberg Bürgerbegehren zum Turm geplant

Schömberg. Damit ein solches Bürgerbegehren erfolgreich ist, müssen es unter anderem nach der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg mindestens sieben Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung in Schömberg mit ihrer Unterschrift unterstützen. Zum Unterzeichnen berechtigt sind alle Einwohner, die zum Zeitpunkt der Unterschrift mindestens 16 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Schömberg haben sowie die deutsche oder andere EU-Staatsbürgerschaft besitzen. Nach dem Stichtag 1. Mai 2018 müssen die Initiatoren des Bürgerbegehrens folglich mindestens 440 Unterschriften sammeln, teilte Schömbergs Hauptamtsleiterin Lea Miene am Donnerstag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit.

Laut Unterschriftenlisten beantragen die Unterzeichner einen Bürgerentscheid nach Paragraf 21, Absatz 3, der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg zu folgender Fragestellung: "Sind Sie dafür, die Beschlüsse des Gemeinderates vom 27.02.2018 zum Neubau eines Aussichtturms in Schömberg-Oberlengenhardt aufzuheben?" Das Gremium fasste seinerzeit einstimmig folgende Beschlüsse: "1. Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Entwurfsplanung vom 19. Februar 2018 zur Errichtung eines Aussichtsturmes am ›Zollernblick‹ in Schömberg-Oberlengenhardt zu. 2. Der Gemeinderat beauftragt das Ingenieurbüro Braun GmbH und Co. KG mit der Weiterführung der Planung und dem Einstieg in die nächsten Leistungsphasen. 3. Der Gemeinderat beschließt die optionalen Ausstattungsmerkmale (Panoramarutsche, Boulderwand und Fotopoint) erst zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren. 4. Die Netto-Mehrkosten (überplanmäßige Ausgaben) über 340 000 Euro werden über die zu erwartenden Mehreinnahmen im Kämmereihaushalt 2018 und 2019 über rund 461 000 Euro (siehe Gemeinderatssitzung am 16.01.2018 im Rahmen der Beratung des Doppelhaushalts 2018/2019) gedeckt." Als Begründung für das Bürgerbegehren steht auf den Unterschriftenlisten: "Wir fordern die Entscheidung über den Bau eines Aussichtsturms in Oberlengenhardt aufgrund der hohen Kosten von derzeit geplanten 2,756 Millionen Euro einem Bürgerentscheid zu unterwerfen. Sofern die Bürger sich gegen den Bau des Aussichtsturms entscheiden sollten, sollen eventuell entgegenstehende, schon erfolgte Auftragsvergaben im Rahmen des rechtlich Möglichen storniert werden." Ein Kostendeckungsvorschlag ist nach Auskunft der Gemeindeverwaltung nicht erforderlich, weil das Bürgerbegehren auf das Unterlassen einer Maßnahme zielt, steht auf den Unterschriftenlisten. Dies bestätigte Miene am Donnerstag auf Nachfrage.

Bis 2. Juni bleibt noch Zeit