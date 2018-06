Schömberg Brighton-Rallye und London-Besuch

Schömberg. Südengland mit Brighton, London und den berühmten Klippen von Birling Gap waren während der vier intensiven Ausflugstage die Ziele der beiden Klassen, begleitet von ihren Lehrern Kristine Münk und Herrn René Wicker sowie Simone Conzelmann, die die Studienreise organisiert hatte.

Geduld und beträchtliches Sitzfleisch waren während der 16-stündigen Busfahrt vonnöten. Von Calais wurde mit DFDS Seaways nach Dover übergesetzt. In Worthing in West Sussex wurden die Schüler und ihre Begleiter auf die Gastfamilien verteilt.

Gleich am nächsten Morgen stand eine Stadtrallye in Brighton auf dem Programm. Das einst so beschauliche Seebad, ehemals Erholungsort der britischen Aristokratie, wurde nun von den Schulklassen heimgesucht. Ausgerüstet mit Stift und Papier sowie einem Sammelbeutel für besonders geformte Steine vom Strand und Ähnliches, machten sich die Achtklässler in Kleingruppen an die Arbeit, mit dem Ziel die Stadt kennenzulernen und ihr Schulenglisch anzuwenden. Treffpunkt war ein Café vor dem wohl berühmtesten Gebäude Brightons, dem Royal Pavilion im indischen Mogulstil. Diesen ließ der Prince of Wales, der spätere Georg IV., 1815 bis 1822 erbauen. Dort wurden die Sieger der Rallye geehrt.