Schömberg Brezel mit Kakao: wie marmorierter Kuchen

Schömberg. Als "weiteren Schwabenstreich" bezeichnet Baier, der mit seiner Frau Gabi das Café Baier in Schömberg in fünfter Generation führt, in einem extra verfassten Gedicht seine neueste Kreation. Die "schwabenfeine Schokoladen-Laugenbrezel" gibt es nun exklusiv im Café Baier zu kaufen. "Zunächst immer aufs Wochenende hin", sagt der Bäcker und Konditor, "damit es etwas ganz Besonderes bleibt."

Seit März hat Baier zusammen mit 16 weiteren Teilnehmern den Kurs zum Schokoladen-Sommelier an der Deutschen Bäckerfachschule in Weinheim und an der Chocolate Academy in Köln absolviert. "Mit meinem Abschluss bin ich super zufrieden", sagt Baier. Er erreichte eine hohe Punktzahl: "Da bin ich stolz drauf."

Bei dem Lehrgang haben die Teilnehmer erfahren, dass Schokolade nicht gleich Schokolade ist. Zudem haben sie sich tiefgründig mit der Materie Kakao und Schokolade befasst und dabei etwa die Unterschiede zwischen den drei Kakaosorten Foras­tero, Trinitario und Criollo kennengelernt: "Ein Sommelier will Qualität verkaufen. Und er muss wissen, welche Aromen zusammenpassen und harmonieren." Daher sei ein wesentlicher Bestandteil des Kurses auch, die Sensorik zu schulen: "Da werden alle Sinne angesprochen."