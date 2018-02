Schömberg Bolanes einer der Fasnets-Höhepunkte

Mittlerweile hatten sich die Musiker bereits warmgespielt und führten die Narren an und auf den Marktplatz. Der verwandelte sich in ein Meer aus Fransennarren und Fuchswadel. Die Husaren sorgten für Ordnung und machten ihre Sache einmal mehr sehr kunstvoll. Eine Besonderheit wurde bereits im Vorfeld angekündigt: Der Ehrennarrenrat Josef Schmidberger trug diesmal ein Harzer-Kleidle, das genauso alt war wie er: 70 Jahre. Kunstvoll zogen so die Narren ihre Kreise auf dem Marktplatz, verteilten Süßigkeiten an die Kinder und „welschten“ mit den Zuschauern.