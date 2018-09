Schömberg Börse in Stauseehalle

Schömberg. Der Förderverein der Schömberger Schulen veranstaltet am Samstag, 22. September, seine Herbst-/Winter-Kinderartikelbörse in der Stauseehalle. Der Verkauf mit Bewirtung findet am Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr statt. Die Abholung der nicht verkauften Ware sowie die Auszahlung ist von 14 bis 15 Uhr.