Schömberg Blick über die Baumwipfel

Schömberg-Langenbrand. Viele Besucher sind zur Windkraftanlage in Langenbrand gekommen. Vor allem die Möglichkeit, auf eine Hebebühne zu steigen und die vor fast 20 Jahren installierten Rotorblätter des Windrads aus nächster Nähe zu sehen, war ein Anziehungspunkt für die Gäste. Deshalb bildete sich an dem entsprechenden Korb eines Lastwagens eine Warteschlange. Die Besucher wurden in die Höhe gehoben. Sie brauchten einen sicheren Stand auf der wackligen Plattform. Aus Sicherheitsgründen wurden sie mit Gurten am Geländer des Korbs der Hebebühne gesichert.