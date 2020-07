Schömberg Bislang keine Beschränkungen am Stausee

Auch am Schömberger Stausee ist an schönen Sommertagen einiges los. "Am Wochenende waren die Parkplätze restlos gefüllt", hat Bürgermeister Karl-Josef Sprenger beobachtet. Maßnahmen seien jedoch trotz der vielen Besucher nicht ergriffen worden. Er selbst, so Sprenger, schaue gelegentlich am See vorbei, um sich persönlich über die Situation dort zu informieren. Sein Eindruck: "Die Leute verhalten sich überwiegend vernünftig."

Unfallgefahr: An Badeseen ist Vorsicht geboten

Auf der Liegewiese würden die Abstände eingehalten, "auch wenn es natürlich immer wieder Ausreißer gibt". Er erinnert auch daran, dass die Stadtverwaltung empfohlen habe, wegen Corona auf das Baden im See zu verzichten. Sprenger weist darauf hin, dass der Polizeivollzugsdienst immer mal wieder am Stausee nach dem Rechten sehe.

Die Stelle des Gemeindevollzugsdiensts der Stadt Schömberg ist derzeit vakant. Auch der Gemeindevollzugsbedienstete war angehalten, in der Stadt und auch am Stausee dafür zu sorgen, dass nicht wild geparkt wird. Nach Aussage von Sprenger wird die Stelle neu ausgeschrieben, wobei noch nicht klar sei, welchen Umfang die Stelle künftig haben wird. Auf Vorschlag aus dem Gemeinderat hat sich die Verwaltung auch bei benachbarten Gemeinden, die bereits Gemeindevollzugsbedienstete haben, umgehört, ob diese auch in Schömberg ihren Dienst verrichten könnten.

Diese Anfragen haben laut Sprenger zu keinem Ergebnis geführt, sodass die Stadt wieder einen eigenen Vollzugsbeamten einstellen werde.