Schömberg Betrunkener Rollerfahrer prallt in Motorrad

Der Rollerfahrer war einer Streife des Polizeireviers Balingen gegen 20.30 Uhr aufgefallen, als er in die falsche Richtung durch einen Kreisverkehr in der Wellendinger Straße fuhr. Als er den Streifenwagen bemerkte, flüchtete der Jugendliche in Richtung Ortsmitte und bog nach rechts in die Straße Am Kochenwinkel ein.