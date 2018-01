Schömberg Betrunkene Hexe und ein verwunschener Mönch

Eine "Betrunkene Hexe" und der "Trönch" als Mischung aus Troll und Mönch sind auserkoren als "Böselsberger G’schdaldá" künftig zur Fasnet ihr Unwesen zu treiben. So jedenfalls das Ansinnen der FIG, die am Samstagabend ihre Masken vorstellte.

Demnach bat der von seiner Frau betrogene Markgraf zu Baden eine Hexe um Beseitigung des Mönchs, in dessen Schenke in Böselsberg es zu der Liebelei kam. Im Gegenzug versprach er, so das Verweben von Historischem und Fantasie durch die Initiatoren, einen Teil seiner Ländereien an das Herzogtum Württemberg abzugeben.

Allerdings war die Hexe angetrunken, als sie den Mönch auf seinem Weg zum Kloster abpasste. Sie wandte den falschen Zauber an und "verfluchte den Mönch zu ewiger Abstinenz als Troll", so die Ausführungen der FIG.