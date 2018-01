Schömberg Besondere Vorstellung

Schömberg. Das Landesjugendbarockorchester Baden-Württemberg (LJBO BW) gibt am Freitag, 19. Januar, ab 19.30 Uhr im Kurhaus in Schömberg ein Konzert. Es spielt Stücke von Vivaldi, Telemann, Muffat, Heinsius und Locatelli, die mit Dozenten des Freiburger Barockorchesters unter Leitung von Gerd-Uwe Klein in den Weihnachtsferien in Freiburg einstudiert wurden.